قاومت 178 ساعة.. طفلة الأربع سنوات تخرج بخير من تحت أنقاض آدي يامان التركية

نجحت فرق البحث والإنقاذ في تركيا بإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، أمضت تحت أنقاض الزلزال 178 ساعة في مدينة آدي يامان التركية.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

فرحة عارمة لفرق الإنقاذ بعد تمكنها من انتشال طفلة (4 أعوام) على قيد الحياة بعد بقاءها 178 ساعة تحت الأنقاض في مدينة آدي يامان#زلازل_تركيا#TurkiyeQuakespic.twitter.com/5Z3U5D90sj — TRT عربي (@TRTArabi) February 13, 2023

المصدر: TRT