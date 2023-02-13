 
مباشر

قاومت 178 ساعة.. طفلة الأربع سنوات تخرج بخير من تحت أنقاض آدي يامان التركية

فيديوهات

قاومت 178 ساعة.. طفلة الأربع سنوات تخرج بخير من تحت أنقاض آدي يامان التركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqtl

نجحت فرق البحث والإنقاذ في تركيا بإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، أمضت تحت أنقاض الزلزال 178 ساعة في مدينة آدي يامان التركية.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: TRT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع