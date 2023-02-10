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وسائل إعلام: صفارات إنذار ودوي انفجارات في عدد من المقاطعات الأوكرانية

تركيا.. إنقاذ شابة من تحت الأنقاض بعد مرور 99 ساعة

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تركيا.. إنقاذ شابة من تحت الأنقاض بعد مرور 99 ساعة
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تمكنت فرق الإنقاذ والبحث من إنقاذ شابة بعمر 26 من تحت أنقاض منزل مهدم بعد مرور 99 ساعة في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس