تركيا.. إنقاذ شابة من تحت الأنقاض بعد مرور 99 ساعة

تمكنت فرق الإنقاذ والبحث من إنقاذ شابة بعمر 26 من تحت أنقاض منزل مهدم بعد مرور 99 ساعة في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

99. saatte mucize kurtuluş



Kahramanmaraş'ta kurtarma ekipleri, 14 saatlik çalışma sonucu bir enkazdan depremden 99 saat sonra 26 yaşındaki Fatma Karuş'u kurtarmayı başardı https://t.co/BLbQchL1cWpic.twitter.com/rsz3Jl9w8e — Habertürk (@Haberturk) February 10, 2023