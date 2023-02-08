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إعلام سوري: هزة أرضية ارتدادية تضرب مدينة حلب

فيديو مؤثر.. دموع حفار تركي أنقذ والده المسن من تحت الأنقاض بعد 47 ساعة

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فيديو مؤثر.. دموع حفار تركي أنقذ والده المسن من تحت الأنقاض بعد 47 ساعة
الحفار عثمان ينقذ والده
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نجح حفار تركي يدعى عثمان بالتعاون مع فرق الإنقاذ في انتشال والده المسن سلمان أيدمير البالغ من العمر 61 عاما من تحت الأنقاض بعد مضي 47 ساعة على الزلزال العنيف في ولاية قهرمان مرعش.

وأظهر مقطع فيديو لحظات مؤثرة للحفار وهو يعمل بجد منتظرا، والدموع تنهمر من عينيه، بصيص أمل يطمئنه على والده.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الجاري حتى الآن 7108 قتيلا و40910 جريحا، وفق ما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الذي أكد أن هذه الحصيلة ليست النهائية.

المصدر: الأناضول

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