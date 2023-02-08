فيديو مؤثر.. دموع حفار تركي أنقذ والده المسن من تحت الأنقاض بعد 47 ساعة

نجح حفار تركي يدعى عثمان بالتعاون مع فرق الإنقاذ في انتشال والده المسن سلمان أيدمير البالغ من العمر 61 عاما من تحت الأنقاض بعد مضي 47 ساعة على الزلزال العنيف في ولاية قهرمان مرعش.

وأظهر مقطع فيديو لحظات مؤثرة للحفار وهو يعمل بجد منتظرا، والدموع تنهمر من عينيه، بصيص أمل يطمئنه على والده.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الجاري حتى الآن 7108 قتيلا و40910 جريحا، وفق ما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الذي أكد أن هذه الحصيلة ليست النهائية.

بالتعاون مع فرق الإنقاذ عامل الحفار عثمان ينجح في إنقاذ والده المسن التركي سلمان أيدمير (61 عامًا) من تحت #الأنقاض بعد مضي 47 ساعة على #الزلزال العنيف في ولاية قهرمان مرعش جنوبي #تركيا. pic.twitter.com/ODnXNbC00z — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 8, 2023

المصدر: الأناضول