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السيطرة على حريق ميناء اسكندرون في تركيا بمساعدة روسية

أمضى أكثر من 36 ساعة تحت ألواح خرسانية.. انتشال رضيع حي من تحت الأنقاض في تركيا

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نجح رجال الإنقاذ في مدينة أديامان التركية بانتشال رضيع حيا من تحت الأنقاض، أمضى أكثر من 36 ساعة تحت ألواح خرسانية.

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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 7108 قتلى و40910 جرحى
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 7108 قتلى و40910 جرحى

وفي وقت سابق في مدينة خاتاي، تم إخراج طفل يبلغ من العمر عامين مصاب بالجفاف من تحت أنقاض إحدى البنايات التي دمرها الزلزال.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الجاري حتى الآن 7108 قتيلا و40910 جريحا، وفق ما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الذي أكد أن هذه الحصيلة ليست النهائية.

المصدر: RT

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