أمضى أكثر من 36 ساعة تحت ألواح خرسانية.. انتشال رضيع حي من تحت الأنقاض في تركيا

نجح رجال الإنقاذ في مدينة أديامان التركية بانتشال رضيع حيا من تحت الأنقاض، أمضى أكثر من 36 ساعة تحت ألواح خرسانية.

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وفي وقت سابق في مدينة خاتاي، تم إخراج طفل يبلغ من العمر عامين مصاب بالجفاف من تحت أنقاض إحدى البنايات التي دمرها الزلزال.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا مطلع الأسبوع الجاري حتى الآن 7108 قتيلا و40910 جريحا، وفق ما أفاد به فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الذي أكد أن هذه الحصيلة ليست النهائية.

المصدر: RT