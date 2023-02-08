45 ساعة تحت الأنقاض.. فيديو مؤثر لطفل سوري يترشف الماء من غطاء قارورة وركام اسمنتي يطبق على جسده

عثرت فرق الإنقاذ التركية أمس الثلاثاء على طفل سوري لاجئ يدعى محمد أحمد تحت أنقاض مبنى منهار كليا في بلدة هاتاي جنوب تركيا.

ورغم أن الصغير قضى 45 ساعة مطمورا بالتراب في الظلام الدامس، إلا أنه لم يستسلم وتشبث بالحياة.

ووثق مقطع فيديو عملية الإنقاذ، حي ظهر الصغير وهو يرتشف الماء من غطاء قارورة، قبل سحبه من تحت الركام.

Aferin Muhammed.



Suriye vatandaşı Muhammed Ahmed’i de arama kurtarma ekibimiz Antakya’da enkaz altıdan sağ bir şekilde kurtardı. pic.twitter.com/lSxwSqyex0 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 7, 2023

المصدر: RT