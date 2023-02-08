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ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 13 ألف قتيل في حصيلة غير نهائية

شاهد.. الدفاع الأمريكية تنشر صور المنطاد الصيني الذي أسقطته قبالة سواحل كارولينا

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نشرت وزارة الدفاع الأمريكية صورا للمنطاد الصيني الذي أسقطته القوات الأمريكية السبت الماضي قبالة سواحل كارولينا

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الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا وتنتشل حطامه
الولايات المتحدة تسقط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا وتنتشل حطامه

المصدر: أ.ب.

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تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.. اليوم الثالث