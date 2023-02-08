شاهد.. الدفاع الأمريكية تنشر صور المنطاد الصيني الذي أسقطته قبالة سواحل كارولينا

تاريخ النشر:08.02.2023 | 21:50 GMT | فيديوهات
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية صورا للمنطاد الصيني الذي أسقطته القوات الأمريكية السبت الماضي قبالة سواحل كارولينا
المصدر: أ.ب.
وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" تفجيرات أنابيب السيل الشمالي، لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، "باللغز"، إلا أن صحفيا أمريكيا تحدث عن قيام الولايات المتحدة بعملية بحرية ظلت طي الكتمان.
بدأ "خطاب الاتحاد" الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في الكونغرس بقبلة مفاجئة بين السيدة الأولى جيل بايدن ودوغ إمهوف زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس.
تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.
تتواصل لليوم الثاني على التوالي الهزات الارتدادية في أنحاء العالم على خلفية الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا مطلع الأسبوع الجاري، وسط مخاوف من "تسونامي" في الدول المجاورة للبحر.
رفض البيت الأبيض بصورة قاطعة، المعلومات التي قالت إن عبوات ناسفة تحت خطوط "السيل الشمالي 2" تم زرعها في يونيو الماضي بغطاء تدريبات "بلوبس 22" الّتي نفّذها غواصو البحرية الأمريكية.
انفعل الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب له أمام الكونغرس أثناء حديثه عن مسألة إسقاط منطاد التجسس الصيني.
نشرت مجلة "شارلي إبيدو" رسما كاريكاتوريا للدمار الذي وقع جراء الزلزال في تركيا فجر يوم الاثنين، وكتبت عليه "لسنا حتى بحاجة لإرسال دبابات" (لإحداث مثل هذا الدمار).
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن مستوى سطح البحر في منطقة إسكندرون ارتفع بعد الزلزال، وغمرت المياه الطرق، وتم إجلاء السكان والعمال.
أظهر مقطع فيديو متداول أم تركية وهي ترفض الخروج من تحت الركام مع أطفالها الثلاثة إلا بعد أن أعطوها حجابها لتغطي شعرها.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
أحضرت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، بالونا أبيض من الهيليوم إلى مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لاستفزاز جو بايدن بشأن تعامله مع مسألة المنطاد الصيني.
علق اللواء السابق بالجيش المصري سمير فرج، على أزمة المنطاد الصيني الذي جاب الأجواء الأمريكية لمدة 4 أيام، وتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين عقب استهدافه وإسقاطه.
أعلن الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تقديم مليون ريال سعودي لكل لاعب من لاعبي الهلال بمناسبة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.
أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنّه يجب على واشنطن التعليق على التحقيق الذي أجراه سيمور هيرش حول تورط البيت الأبيض في تخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي".
كشفت تقارير عن قيام الإدارة السعودية بتقديم عرض سخي لمصر واليونان، يقضي بتحمل التكاليف الكاملة لبناء ملاعب مشروع تنظيم كأس العالم 2030، لقاء تنظيم 75 % من البطولة لصالح المملكة.
يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي مليء بالفواكه والخضروات الغنية بالمغذيات إلى تعزيز الصحة الإنجابية للشخص - والخصوبة.
أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره.
عثرت فرق الإنقاذ التركية أمس الثلاثاء على طفل سوري لاجئ يدعى محمد أحمد تحت أنقاض مبنى منهار كليا في بلدة هاتاي جنوب تركيا.
أظهر مقطع فيديو متداول رجل مسن سوري وهو يطلب ماء للوضوء حتى لا تفوته الصلاة، بينما كا محاصرا تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش التركية.
تحول كبير شهدته العلاقات المصرية السورية، بعدما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره السوري بشار الأسد، هو الأول بينهما على الإطلاق.
هتف عدد من نواب الكونغرس بكلمة "كاذب" خلال خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حال الاتحاد، عندما قال إن البعض في الحزب الجمهوري يريد وقف برامج الضمان الاجتماعي.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن هزة أرضية جديدة ضربت فلسطين مساء اليوم الأربعاء.
أدلى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال زيارته إلى كييف اليوم الثلاثاء، بتصريحات معادية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاب "حال الاتحاد" أمام الكونغرس، وهي مناسبة سنوية يعرض فيها الرئيس أبرز إنجازاته ويتطرق فيها إلى القضايا الدولية.
وصلت الطائرة الروسية البرمائية "Be-200"، اليوم الأربعاء، إلى تركيا للمساعدة في إخماد حريق ميناء إسكندرون.
أظهر مقطع فيديو مصور جوا، ركام المباني التي دمرتها سلسلة الزلازل التي ضربت العديد من المقاطعات التركية، بما فيها مقاطعة هاتاي، في الجنوب.
خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز إنفستورز سيرفيس" تقييم إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "B3" بدلا من "B2".
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 8574 قتيلا و49133 جريحا، وفق ما أفاد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
حذر عالم الجيولوجيا المصري محمد الجزار من إمكانية تعرض مصر لزلازل، على خلفية عرض جزر الكوريل الروسية، وجنوب كازاخستان لهزة أرضية أمس الثلاثاء بعد الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا.
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن إلى "الهدوء"، وذلك بعد إلقاء الأخير كلمة أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء.
أفادت وكالة "سانا" مساء اليوم الأربعاء بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص.
لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في البحث عن ناجين عالقين تحت أنقاض المنازل المنهارة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا وسط ارتفاع متواصل بأعداد الضحايا في عموم سوريا.
أفرجت جهات التحقيق في مصر عن أهالي الوراق المحبوسين، وذلك ضمن جهود لجنة العفو الرئاسي، التي أعلن عن إعادة تشكيل أعضائها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أن مصر اكتشفت كمية غاز غير مسبوقة في وقت قياسي.
دخلت "القابضة" الإماراتية ADQ في مباحاثات مع الحكومة المصرية لشراء حصة من أسهم شركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وهي الصفقة التي تحظى باهتمام "جهاز قطر للاستثمار".
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا إلى نحو 13ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى، بناء على أرقام أوردتها مصادر رسمية ومنظمات دولية وفرق إنقاذ ووكالات أنباء عالمية.
كتبت بولينا بيتروسيفيتش، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تردد كييف في إعطاء أمر التراجع، خشية من فرار فوضوي قاتل من خط الجبهة.
قال خبراء إن الهزات الهائلة التي ضربت تركيا يوم الاثنين أدت إلى تغيير الصفائح التكتونية التي تجلس عليها لمسافة تصل إلى 10 أقدام (ثلاثة أمتار).
أعلنت خبيرة الزلازل الروسية آنا ليوسينا، أنه بنتيجة الزلزال الذي حدث في تركيا، تحركت الصفيحة التكتونية العربية، ما أدى إلى تفريغ الجهد في أحد أجزائها ولكنها بقيت نشطة.
كشفت القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني عن قاعدة "عقاب 44"، وهي أول قاعدة جوية تحت الأرض تابعة لها، بإمكانها استيعاب واستخدام المقاتلات الجديدة التي حصل عليها سلاح الجو.
أفادت قناة "الإخبارية" بأن تبرعات الحملة السعودية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، تجاوزت 70 مليون ريال (18.66 مليون دولار) حتى الآن.
كشفت وحدة الأشباح العسكرية الإسرائيلية متعددة المهام والأبعاد، عن طبيعة عملها لأول مرة بعد موافقة الجهات الرقابية العسكرية الإسرائيلية على النشر بوسائل الإعلام العبرية.
شهد العالم سلسلة غير مسبوقة من الهزات الأرضية اليوم الثلاثاء، نتيجة للزلزال المدمر الذي هز عدة مناطق في تركيا أمس الاثنين وراح ضحيته آلاف الأشخاص إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا 8000 قتيل وعشرات آلاف الجرحى، اعتمادا على بيانات رسمية في سوريا وتركيا، بالاضافة لأرقام منظمات دولية في الشمال السوري.
ثمن مستشار الحكومة السورية عبد القادر عزوز، دعم مصر لبلاده في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
أعلنت وزارة الداخلية المصرية استقبالها وفدا قطريا أمنيا رفيع المستوى من قيادات وزارة الداخلية القطرية خلال الفترة من 5 - 8 فبراير الجاري.
دعا عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر، ومقرر لجنة مصر العطاء خالد أمين الأطباء الاخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة للتوجه إلى سوريا.
لم يتمالك المستشار السابق بالبنتاغون العقيد الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور نفسه وضحك حينما سئل عن "خطط" الرئيس البولندي أندريه دودا لمساعدة كييف في "الاستيلاء على القرم".
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات أليمة لطفل سوري وثق المحنة الصعبة التي عاشها تحت أنقاض بيته الذي هدمه الزلزال المدمر.
توصلت دراسة إلى أن الزواج غير السعيد أفضل لصحتك من كونك أعزب أو مطلقا.
كتب الجيولوجي الهولندي هوغربيتس الذي تنبأ بكارثة زلزال تركيا قبل وقوعه بـ 3 أيام، أن هناك تغييرا كبيرا في توزيع الإجهاد بجميع أنحاء المنطقة ما تسبب في نشاط زلزالي وصولا إلى فلسطين.
سيطرت حالة من الخوف والفزع عند بعض المصريين الذين يخشون من حدوث توابع قوية لزلزال اليوم الذي ضرب تركيا وسوريا، بعدما شعر به عدد كبير من المصريين.
على إثر الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا أمس الاثنين، يشهد العالم منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء هزات أرضية متتالية في عدة دول، لكن يبقى النصيب الأكبر للمدن التركية.
تجري جهود الإنقاذ في تركيا وسوريا على مدار الساعة منذ أن هزت الزلازل القوية البلدين، ما أدى إلى تدمير المباني ودفن الآلاف داخل منازلهم المنهارة.
كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول افتقار أوكرانيا إلى قوات احتياطية مدربة ومسلحة، مقابل إعداد روسيا قواتها لتطوير هجومها حتى النهاية.
أفاد أحد الجنود الأوكرانيين، بأن هنالك العديد من جثث الجنود المشاركين في عميات القتال، تم العثور عليها منزوعة الأعضاء، ولا تظهر عليها علامات إصابة.
تحدث أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن سبب قوة زلزال تركيا غير المسبوقة في شرق البحر المتوسط.
تبلغ احتمالات الوفاة في حادث تحطم طائرة حوالي واحد من كل 11 مليونا، لكن فرص النجاة تعتمد على اختيارك لمكان الجلوس.
كشف جزء جديد من الوثائق التي رفعت عنها السرية من الأرشيف الوطني الأمريكي عن نسخة من محادثة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي بيل كلينتون والروسي بوريس يلتسين.
أصابت ضربة صاروخية مصنعا لإنتاج الطائرات المسيرة في خاركوف، كما اندلع حريق في مصنع آخر لإنتاج الطائرات المسيرة يعمل كلاهما لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني.
كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية الروسية، أن الوزارة سلمت ملاحظة إلى السفارة الأمريكية، تطالب فيها واشنطن، بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الروسية.
أفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر اليوم الأربعاء، باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بشكل فوري.
أعلنت شركة إيه.بي مولر ميرسك للنقل البحري، نقل جزء من حاوياتها إلى مصر بعد تعرض ميناء إسكندرون في تركيا لأضرار هيكلية شديدة بسبب الزلزال وتوقف حركة الميناء.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الخسائر الفادحة التي تعرض لها الجيش الأوكراني، ومصير 350 ألف جندي ما زال مجهولا.
أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الرسومات اللا إنسانية الساخرة التي نشرتها مجلة شارلي إيبدو، تعليقا على كارثة الزلزال في تركيا، حيث نشرت كاريكاتيرا يصور الأنقاض مصحوبا بتعليق شامت.
نشرت البحرية الأمريكية صورا لحطام المنطاد الصيني الذي تم إسقاطه يوم السبت الماضي، قبالة سواحل كارولينا، بعد أن "تسلل" إلى أجواء البلاد منذ عدة أيام.
أفادت وسائل الإعلام الجزائرية مساء اليوم الأربعاء بأنه في حدود الساعة الثامنة و42 دقيقة، تم تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريختر بولاية البويرة.
كتب رومان تيوكافكين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول المعركة الأخيرة التي تستعد لها واشنطن ضد روسيا في أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحييد أكثر من 300 جندي أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدد من المناطق على جبهة القتال.
قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا قلقة من محاولات استغلال الوضع في أفغانستان لإنشاء قواعد عسكرية.
عزز تألق الأندية العربية المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب الآمال لتحقيق إنجاز تاريخي بمشاهدة نهائي عربي خالص يجمع الهلال السعودي والأهلي المصري.
تفتتح مصر في القريب العاجل محطة قطارات ضخمة لخدمة صعيد البلاد، حيث تسمى بـ"محطة سكك حديد صعيد مصر"، بتصميم مذهل.
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة إنقاذ فتاة من تحت أنقاض إحدى البنايات المهدمة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا أمس الاثنين.
صرح رئيس المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين INGV، كارلو دوليوني، بأن الدرع الجيولوجي في تركيا تحرك 3 أمتار بسبب الزلزال.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء لعامين مقبلين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
أظهر فيديو كميات كبيرة مما يشهد رغوة البحر وهي تغمر ميناء تل أبيب في إسرائيل اليوم الثلاثاء بعد أن ضربت عاصفة قوية المنطقة.
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الجالية الفلسطينية في الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، إلى 62 شخصا حتى اللحظة.
أعلنت وزارة الصحة السورية مساء اليوم الأربعاء أن منظومة الإسعاف والطوارئ استجابت لبلاغ عن انهيار مبنى سكني في حرستا بمحافظة ريف دمشق.
لم يكن محمد علي كلاي بطلا عالميا فريدا في رياضة الملاكمة للوزن الثقيل فحسب، بل وشخصية جريئة كبيرة ومتوهجة. أعلن إسلامه في 7 فبراير عام 1965، وظل وفيا لمعتقده حتى وفاته.
ابتكر باحثون من الجامعة الوطنية للبحوث النووية طريقة فريدة لتحويل النشاط النووي إلى مصدر للطاقة الكهربائية.
وصف عالم الزلازل دميتري غلادكوتشوب، مدير معهد القشرة الأرضية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، أن الهزة الأرضية الثانية كانت مماثلة للزلزال الأول.
كشفت صحيفة "الوطن" السورية عن الصور الأولى لوصول الطائرات العسكرية المصرية إلى دمشق محملة بالمساعدات.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 9 آلاف و57 قتيلا حتى الآن.
صرح المستشار السابق للرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش بأن الصراع قد لا ينتهي على النحو الذي ينتظره الشعب الأوكراني، وتابع: "لسنا مستعدين لمثل هذه النتيجة".
نجح رجال الإنقاذ في مدينة أديامان التركية بانتشال رضيع حيا من تحت الأنقاض، أمضى أكثر من 36 ساعة تحت ألواح خرسانية.
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده لن تشارك في الرفع المستمر لمستوى المخاطر المرتبط باتخاذ قرارات بخصوص توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، قائلا:"لن نجعل الناتو دولة حرب".
أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بوصول طائرة جزائرية ثالثة لمطار حلب محملة بالمساعدات، في إطار جهود الجزائر للمساهمة في عمليات الإنقاذ جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.
صور رائد الفضاء الروسي، دميتري بيتلين، مدينة أضنة التركية، التي ضربها الزلزال من محطة الفضاء الدولية، وأظهرت الصور الأضرار التي أصابت المدينة، والمطار، وبحير سيحان.
أظهر مقطع فيديو، لحظة انتشال صبي في الـ 13 من عمره، بعد 55 ساعة قضاها تحت الأنقاض برفقة ببغائه، في مدينة كهرمان مراش، في تركيا.
أعلنت القوات المسلحة المصرية تفاصيل إرسال 5 طائرات عسكرية بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى تحمل مساعدات طبية عاجلة لتركيا وسوريا لمجابهة آثار الزلزال المدمر.
نفذت طائرات حربية فرنسية يوم 8 فبراير 1958 غارات على بلدة ساقية سيدي يوسف الواقعة شمال غرب تونس على الحدود الجزائرية، ما أسفر عن مقتل نحو 70 مدنيا، وإلحاق دمار كبير بالمنطقة.
رد وزير المالية المصري محمد معيط على تخفيض مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز" تقييم إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "B3" بدلا من "B2".
أعلن ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن مصر أصبحت الثالث عالميا من حيث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.
اختطف مسلحون طائرة اندونيسية تابعة لخطوط "سوسى إير"، واحتجز المسلحون طيارا نيوزيلنديا، وخمسة من ركابها كرهائن فى مقاطعة بابوا الغربية الاندونيسية.
طالبت الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات الأمريكية أحادية الجانب عن سوريا فورا، وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية.
حدد تقرير لمجلة "فوكس" الألمانية حقائق مثيرة عن الاقتصاد الروسي، الذي صمد ولم ينهار أمام القيود والعقوبات الغربية الشديدة التي تم فرضها على روسيا.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لدور الطائرات المسيرة من طراز "أورلان-10" وهي تؤدي مهاما في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في البحث عن أهداف وتحديد مواقع العدو.
كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر جاد القاضي، عن أكثر مكان قد يتعرض لنشاط زلزالي في إفريقيا.
تحدث الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة لـRT عن تداعيات قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، في الوقت الذي أعلن فيه عدد من البنوك حول العالم رفعها.
تسبب الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين بفرار عدد من نزلاء سجن "راجو" الذي يحتجز "جهاديين" في شمال غرب سوريا، غالبيتهم يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش، فيما نفذ سجناء آخرون عصيانا.
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