مشاهد من إحدى أكثر المدن تضررا في تركيا جراء الزلزال

نشرت وكالة "اسوشيتد برس" لقطات من مدينة بزرجيك في منطقة كهرمان مرعش التركية التي وقعت في مركز الزلزال المدمر، حسب الوكالة.

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المصدر: أ.ب.