مشاهد من إحدى أكثر المدن تضررا في تركيا جراء الزلزال

تاريخ النشر:07.02.2023 | 11:12 GMT |
آخر تحديث:07.02.2023 | 11:16 GMT | فيديوهات
نشرت وكالة "اسوشيتد برس" لقطات من مدينة بزرجيك في منطقة كهرمان مرعش التركية التي وقعت في مركز الزلزال المدمر، حسب الوكالة.
المصدر: أ.ب.
ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.
على إثر الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا أمس الاثنين، يشهد العالم منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء هزات أرضية متتالية في عدة دول، لكن يبقى النصيب الأكبر للمدن التركية.
تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.
نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا لتصدع وانشقاق أرصفة مدينة الإسكندرية في مصر، بالتزامن مع الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا.
وجه القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، صالح موتلو شن، الشكر لمصر وللجهات العليا على التعاطف الذي أبدته وزارة الخارجية في هذا اليوم الأليم والصعب.
ارتفع عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى أكثر من 3800 قتيل جراء أقوى زلزال تشهده المنطقة اليوم الاثنين منذ ما يقرب من قرن، وذلك بناء على أرقام أوردتها سانا وفرانس برس والأناضول.
قدم قادة دول عربية تعازيهم للحكومة التركية والسورية بضحايا الزلزال المدمر الذي وقع فجر اليوم الاثنين، وأودى بحياة مئات الأشخاص والمصابين وخلف أضرارا جسيمة.
أظهرت فيديوهات مشاهد مروعة تظهر لحظة انهيار مبان سكنية في حي الكلاسة بمدينة حلب السورية وفيديوهات أخرى تظهر دمارا واسعا في أحد أحياء مدينة حارم في ريف إدلب.
أفاد مراسلنا بوفاة نسوم عرنوس شقيقة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع أحد عشر ابنا وحفيدا لها تحت أنقاض بناء انهار في مدينة حماة بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا فجر اليوم الاثنين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، أمر القوات الروسية في سوريا بمساعدة سلطات البلاد في التعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد.
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن عدد قتلى الزلزال في سوريا ارتفع إلى 1444 شخصا اعتمادا على بيانات وزارة الصحة السورية وفرق إنقاذ في الشمال السوري في حصيلة جديدة غير نهائية.
توقع أحد الخبراء العاملين في مركز دراسات يتابع نشاطات الزلازل حدوث الهزة الأرضية الذي حصلت اليوم الاثنين في تركيا، وحدد مراكز التأثير قبل 3 أيام من حدوثها.
عزت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين سوريا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق مخلفا خسائر مادية وبشرية كبيرة.
صرح الرئيس السابق لمركز تدريب الإنقاذ الفدرالي الروسي ألكسندر غوفشتين بأن الزلزال الذي وقع في إقليم كهرمان مرعش بتركيا يمثل "مصيبة حقيقية" للبلاد.
أعلنت سوريا أنها تناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها للإغاثة جراء الزلزال المدمر.
أفادت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا بوقوع ضحايا ودمار كبيرين في مناطق متفرقة في سوريا جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا ومنطقة شرق المتوسط
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الشركاء الإنسانيون المدعومون من الولايات المتحدة يستجيبون للدمار في سوريا.
وثقت مقاطع فيديو من زوايا مختلفة لحظة انهيار مبنى في مدينة شانلي أورفة التركية إثر الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين وأودى بحياة مئات الأشخاص مخلفا خسائر مادية جسيمة.
أكد المركز السوري للزلازل، عدم وجود مؤشرات على إمكانية حصول تسونامي، وأن تأثير الهزات الارتدادية سيتناقص مع الوقت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
كشف جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، إنه وردت تحذيرات تركية من حدوث موجات تسونامي بعد زلزال تركيا، الذي وقع فجر اليوم، الاثنين، وذلك بقوة 7.7 ريختر.
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع هزة ارتدادية مساء اليوم الاثنين، شعر بها سكان حلب وحمص مصدرها مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا.
ربما سمع الجميع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت بحصوله، مارس الماضي، على تأكيدات من فلاديمير بوتين بأن روسيا لن تقوم بتحييد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
كشف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية شريف الهادي، حقيقة حدوث زلزال في مصر اليوم، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يتوقع حدوثه في أي وقت من الأوقات.
كشف الضابط الأوكراني دينيس ياروسلافسكي، أن الجيش الروسي سيطر بالفعل على أكثر من ثلث مساحة مدينة أرتيموفسك.
ألحق زلزال قوي في تركيا أضرارا جسيمة بأشهر معلم في غازي عنتاب حيث أظهر فيديو قلعتها التاريخية، والتي تعود إلى القرن الثاني ميلاديا، مدمرة جراء الزلزال.
تم تسجيل هزة أرضية جديدة، اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجات في وسط تركيا، شعر بها سكان دمشق وبيروت وبغداد، بحسب ما أفادت به خدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.
أعلن المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، عن تقديم بلاغ للمدعي العام العسكري، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
ضرب زلزال قوته 7.9 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية.
أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، عن تحركها بشكل عاجل لترميم هبوط رصيف بطريق الكورنيش في محافظة الإسكندرية، وإصلاحه.
كشف مسؤول مصري عن وقوع هزتين جديدتين في مصر، في نفس الوقت بقوة متفاوتة قرب رفح.
علق رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم على لقاء رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بوزير خارجية إسرائيل، والاتفاق على المضي بتطبيع العلاقات.
أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين بيانا أعرب فيه عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبين السوري والتركي إثر الزلزال المدمر.
دعا رئيس الزمالك مرتضى منصور، لعقد اجتماع طارئ غدا الثلاثاء، عقب خسارة فريقه المذلة أمام فاركو يوم الاثنين بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الـ17 للدوري المصري لكرة القدم.
رفضت الحكومة التركية، اقتراح إيلون ماسك، إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.
صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزينكوف، بأنه سمع بالإشاعات التي تفيد بتعيينه وزيرا للصناعات الاستراتيجية، وأكد رفضه لذلك المنصب.
أظهر فيديو من مدينة ملطية التركية لحظة انهيار مبنى سكني وهروب الناس من الموقع، في الساعات الأولى ما بعد زلزال قوي ضرب تركيا وشمال سوريا وأودى بحياة المئات في البلدين.
سيطرت حالة من الخوف والفزع عند بعض المصريين الذين يخشون من حدوث توابع قوية لزلزال اليوم الذي ضرب تركيا وسوريا، بعدما شعر به عدد كبير من المصريين.
وجه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد قيادة العمليات المشتركة ببدء عملية "الفارس الشهم / 2" لدعم الشعبين السوري والتركي للتخفيف من آثار الزلزال عن الناس.
صرح المستشار السابق للرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش بأن الصراع قد لا ينتهي على النحو الذي ينتظره الشعب الأوكراني، وتابع: "لسنا مستعدين لمثل هذه النتيجة".
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أجرى اتصالا مع نظيره السوري فيصل المقداد، لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المروع الذي تعرضت له سوريا اليوم.
صرح مدير معهد الدراسات الجيوفيزيائية والرياضية الروسية، بيتر شبالين، بأن ارتدادات الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم، ستتكرر على مدى الأيام وربما الأسابيع القادمة.
أعلن المعهد االمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية - مرصد حلوان في مصر، وقوع هزة أرضية ارتدادا للزلزال الثاني الذي ضرب تركيا اليوم بقوة 7.8 على مقياس ريختر.
كشف موقع "بطولات" المصري عن راتب عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق بعد انضمامه للجهاز الفني لمنتخب سوريا بكرة القدم تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.
أهابت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة بجميع المواطنين السعوديين عدم التعامل مع الاتصالات وعمليات الاحتيال المالية التي تنتحل صفة السفارة وموظفيها.
رفعت محافظة الإسكندرية في مصر، منذ صباح اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ بعد وقوع تشقق في رصيف كورنيش الإسكندرية، وربط الأمر بالزلزال المدمر في تركيا وسوريا.
كشف عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا نور الدين محمود، تفاصيل تأثر مصريين بتركيا بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا صباح اليوم الاثنين.
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور بأن حلف "الناتو" ينتظره التفكك إذا لم تبدأ مفاوضات سريعة بشأن أوكرانيا.
شهدت مدينة حلب السورية، مأساة جديدة زادت المعاناة من الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة، طفل يولد تحت الأنقاض أثناء إسعاف والدته التي لقيت مصرعها تحت أنقاض الانهيارات.
نفى مصدر سوري رسمي لصحيفة "الوطن" بشكل قاطع، صحة ما زعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتلقي طلب للمساعدة في إغاثة منكوبي الزلزال من أي جهة سورية.
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، عن صورة توضح الأماكن الأكثر تضررا نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع فجر اليوم بالأراضي التركية والسورية.
أظهر فيديو لحظة انهيار جزء من مبنى سكني في ديار بكر التركية اليوم الاثنين أثناء عمليات البحث عن ناجين بعد زلزال قوي بقوة 7.8 درجة ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا.
كشف خالد عبدالرحمن، محامي محمود نظمي المتهم بقتل ولديه بعدما ألقاهما في نهر النيل بمركز فارسكور بمحافظة دمياط في مصر، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بالمتهم بسجن برج العرب.
عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص التعازي لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال المدمر.
قدم كل من سلطان عمان، هيثم بن طارق، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد، تعزياتهما للرئيس السوري بشار الأسد في ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة من البلاد.
جاءت روسيا في المركز الـ4 باحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية في العالم في 2022، فيما حلت السعودية في المركز الـ6 وفقا لتقرير نشرته "نوفوستي" استنادا إلى بيانات من البنوك المركزية.
أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن تعازيه بضحايا الزلازل التي ضربت مناطق في سوريا وتركيا، اليوم الاثنين.
تم الكشف عن أحدث تطورات وضع اللاعب الغاني كريستيان أتسو، الذي كان ضمن المفقودين في الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا أمس الاثنين.
نشرت قناة "TRT" التركية مقاطع فيديو توثق حجم الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر وضرب تركيا وطالت آثاره سوريا، وفيديوهات لانهيار بعض المباني.
أعلن فؤاد أوكتاي نائب الرئيس التركي أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا ارتفع إلى 2379 في حصيلة غير نهائية وسط تواصل عمليات الإنقاذ لانتشال العالقين تحت الانقاض.
أظهرت مشاهد التقطتها طائرة دون طيار في مدينة أضنة التركية العشرات من عمال الإنقاذ وهم يتدافعون فوق حطام مبنى منهار جراء الزلزال، بحثًا عن ناجين.
وثقت كاميرا RT مشاهد استعداد فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، للانطلاق إلى تركيا، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع الليلة جنوبي البلاد.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم تعامله مع الحارس عصام الحضري في تدريب المنتخبات الوطنية، لعدم إخطاره بتفاوضه مع منتخب سوريا الذي عينه ضمن الجهاز الفني الجديد للمدرب هكتور كوبر.
وثق مقطع فيديو، اللحظات الأليمة التي عاشها أحد أفراد الدفاع المدني، في مدينة إدلب السورية، بعد عجزه عن تقديم يد العون، إثر الزلزال الذي ضرب المدينة فجر اليوم الاثنين.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الأفعال.
أصدر رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، بيانا عاجلا للشعب المصري، حول توابع زلزال اليوم الاثنين.
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رفض بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي توجيه اللوم إلى لاعبيه بعد الخسارة أمام توتنهام، وتحجج بعذر غريب لتلك الهزيمة.
نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فيديو من داخل أحد المباني الإدارية في بغداد، يظهر تأثر العاصمة العراقية بالهزة الأرضية الثانية التي كان مركزها وسط تركيا.
أفادت شبكة محطات رصد الزلازل التابعة لوزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية بوقوع زلزال في الساعة 08:46 صباحا بالتوقيت المحلي بقوة 4.7 درجات جنوبي كازاخستان على الحدود مع الصين.
أكد أستاذ التاريخ، أحمد الصاوي، أن "سوء الظن من بعض الفطن" مبينا أن هذا أمر ينطبق بشكل كامل على واقعة المنطاد الصيني منذ "تسلله" لأجواء أمريكا إلى ردود الأفعال عقب إسقاطه بالمحيط.
كشف مصدر بالمجلس القومي للأجور في مصر، موعد اجتماع المجلس لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص.
قد يشعر البعض أن النوم في بعض الأيام مستحيل بغض النظر عما تفعله، ولكن قد يكون هناك بالفعل شيء آخر يمكنك تجربته - وهو مخفي في جهاز "آيفون" الخاص بك.
رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار بيع خامها لشهر مارس المقبل لآسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" اليوم الاثنين.
سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا، في تعاملات اليوم الاثنين، كذلك تراجعت بورصة اسطنبول، إذ زاد الزلزال القوي من الضغوطات على العملة التركية.
عقب الزلزال المدمر الذي شهدته مدينة قهرمان مرعش فجر أمس الاثنين، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، تجدد الحديث عن زلزال إسطنبول المرتقب.
وصلت أول طائرة مساعدات عراقية محملة بـ 70 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال ومساندة عمليات الإغاثة جراء الزلزال.
تسبب الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين بفرار عدد من نزلاء سجن "راجو" الذي يحتجز "جهاديين" في شمال غرب سوريا، غالبيتهم يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش، فيما نفذ سجناء آخرون عصيانا.
أفادت وكالة "سانا" بوصول طائرة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.
أوعز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتقديم المساعدات اللازمة لتركيا، لتخطي تبعات الزلزال الكبير الذي ضرب أراضيها فجر اليوم، بينما "أدار ظهره لسوريا".
أفادت مراسلة RT نقلا عن مصادر محلية بمصرع اللاعب السوري السابق نادر جوخدار رفقة نجله تاج إثر تهدم البناء القاطن به بمدينة جبلة جراء الزلزال الذي ضرب شمال وغرب سوريا اليوم الاثنين.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بتصفية نحو 300 جندي أوكراني على كافة المحاور في منطقة العمليات الخاصة وإسقاط 4 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون.
أعلنت مصر نيتها زراعة أكثر من 750 ألف فدان من النباتات الزيتية خلال العام المقبل، لتقليل واردات الزيوت، والاعتماد على البدائل المحلية.
تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت لرئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل أبرز رجالات الرئيس المصري ومساعده.
أظهرت لقطات فيديو دمارا واسعا في المباني جراء زلزال قوي بقوة 7.8 درجات ضرب جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب اليوم الاثنين وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.
قالت عالمة زلازل دنماركية إن الزلزال الذي تسبب في دمار واسع النطاق في تركيا وسوريا يوم الاثنين شعر به سكان مناطق بعيدة مثل غرينلاند.
أعلن قصاب أوغلو، وزير الشباب والرياضة في تركيا، عن إيقاف النشاط الرياضي والدوري التركي لكرة القدم، لأجل غير مسمى بعد الزلزال.
تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بأن الغرب يريد هزيمة بوتين وليس المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول الصعوبات التي خلقها المنطاد الصيني للولايات المتحدة الأمريكية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، استعداد روسيا لمساعدة تركيا في التعامل مع تداعيات الزلزال.
أفادت الرئاسة التركية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعرب عن تعازيه في ضحايا كارثة الزلزال.
تحت العنوان أعلاه، نشر ميخائيل روستوفسكي، نص لقاء مع خبير في الشؤون التركية حول الخطر الذي يمكن أن يشكله على روسيا فوز المعارضة التركية في الانتخابات القادمة.
أعرب النجم الجزائري رياض محرز، والدولي المصري محمد صلاح عن تضامنهما وتعازيهما لضحايا الزلزال الذي وقع في مناطق سوريا وتركيا، وراح ضحيته مئات الأشخاص.
تعرضت ولاية نيويورك إلى زلزال بلغت قوته 3.8 درجات وهي الأقوى في الولايات المتحدة منذ 40 عاما وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
قال الكاتب سلمان رشدي إنه يشعر أنه "محظوظ" بعد تعرضه لحادث طعن في أغسطس الماضي، واصفا الهجوم بـ"الهائل".
أكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن المملكة لم تتأثر بالزلزال الذي ضرب تركيا اليوم الاثنين وذلك لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية التي تتجاوز 1000 كيلومتر.
ضربت هزة أرضية بقوة 7.7 على مقياس ريختر منطقة شرق المتوسط بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
انتقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الدول التي كانت ضد الوقود الأحفوري قبل أشهر وغيرت مواقفها الآن.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد لإرسال مساعدات إلى كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، الذي ضرب البلدين وهزت ارتداداته منطقة شرق المتوسط.
لم تعلن العديد من الدول العربية حتى الآن عن تقديم مساعدات لسوريا رغم الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، بل لم يقدم البعض تعازيه للرئيس السوري بشار الأسد في وقت تمت فيه تعزية أردوغان.
يزداد عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى أكثر من ألفي شخص، وأظهر فيديو من مدينة أورفة جنوب البلاد انهيارا جديدا لأحد مبانيها بعد الزلزال.
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