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اليونان تسجل هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر

مشاهد من إحدى أكثر المدن تضررا في تركيا جراء الزلزال

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نشرت وكالة "اسوشيتد برس" لقطات من مدينة بزرجيك في منطقة كهرمان مرعش التركية التي وقعت في مركز الزلزال المدمر، حسب الوكالة.

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بالفيديو.. انفجار وحريق ضخم في كهرمان مرعش جراء الزلزال جنوب تركيا
بالفيديو.. انفجار وحريق ضخم في كهرمان مرعش جراء الزلزال جنوب تركيا

المصدر: أ.ب.

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