حلب.. سوريون ينبشون الركام بأيديهم بحثا عن ضحايا الزلزال المدمر

أظهر مقطع فيديو متداول أهالي مدينة حلب السورية وهم يرفعون ركام البنايات المدمرة بأيديهم بحثا عن ضحايا جراء الزلزال العنيف الذي هز البلاد اليوم الاثنين.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا بوقوع ضحايا ودمار كبيرين في مناطق متفرقة في سوريا جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا ومنطقة شرق المتوسط.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و 639 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس جراء الزلزال المدمر.

المصدر: RT