عمليات البحث جارية عن 9 مفقودين انقلبت بهم سفينة صيد في كوريا الجنوبية

تجري سفن وطائرات لخفر السواحل الكورية الجنوبية عمليات البحث عن 9 صيادين جراء انقلاب قاربهم قبالة السواحل الكورية الجنوبية يوم السبت.

وحسب خفر السواحل فإن سفينة تجارية قريبة أنقذت 3 من أفراد الطاقم في أعقاب الحادث الذي وقع مساء يوم السبت.

وقالت وزارة الداخلية إن سبعة من المفقودين من مواطني كوريا الجنوبية والاثنين الآخرين أجنبيان. وتشارك أكثر من 30 سفينة من خفر السواحل وما لا يقل عن 8 طائرات في عمليات البحث عن المفقودين.

المصدر: AP