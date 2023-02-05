العثور على رفات 17 جنديا من الجيش الأحمر في فناء منزل بإقليم كراسنودار

عثر سكان محليون في إقليم كراسنودار الروسي على رفات 17 جنديا سوفيتيا خلال عمليات الحفر للبحث عن أنبوب مياه.

ووفقا لرئيس مركز نوفوروسيسك لأعمال البحث، ميخائيل رومانينكو، قام فريقه في البداية باستخراج رفات أربعة جنود فقط من الجيش الأحمر، وفيما بعد تم اكتشاف دفن آخر مع رفات 13 جنديا مجهولا.

وأضاف رومانينكو أنه كان لديهم أزرار ورموز الزي العسكري مما يسمح بالتعرف عليهم كجنود من الجيش الأحمر. وكلهم أصيبوا بجروح خطيرة، وكثير منهم لديهم جبائر طبية وأمبولات طبية مختلفة.

ويعثر موظفو مركز البحث على رفات في هذا المكان باستمرار ولكنهم لم يشاهدوا مثل هذه المقابر الجماعية منذ خمس سنوات.

المصدر: رابتلي