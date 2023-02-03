فعاليات في قاعدة حميميم في سوريا تكريما لبطل روسيا الطيار رومان فيليبوف

أقيمت في قاعدة حميميم الجوية الروسية احتفالات تذكارية بمناسبة الذكرى الخامسة لمصرع بطل روسيا الطيار رومان فيليبوف الذي أسقط إرهابيون في سوريا طائرته في 3 فبراير 2018.

وبعد دقيقة صمت قامت قيادة المجموعة الروسية بوضع الزهور على نصب تذكارية للأبطال الذين لقوا حتفهم أثناء قيامهم بمهام خاصة في سوريا ومن بينهم الطيار رومان فيليبوف.

وأصيبت طائرة الهجوم الروسية "سو -25" التي حلق بها رومان فيليبوف فوق منطقة خفض التصعيد بإدلب بصاروخ مضاد محمول، وحاول الطيار إبقاءها في الأجواء حتى اللحظة الأخيرة، وتمكن من الإبلاغ عن تعرضه للهجوم، وعقب ذلك هبط بالمظلة إلى الأرض، حيث خاض معركة غير متكافئة مع الإرهابيين، وحين اقتربوا من مكانه، فجّر نفسه بقنبلة يدوية صائحا في وجه المهاجمين: "هذه لكم لأجل الرفاق".

المصدر: RT