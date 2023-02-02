شجار في برلمان صربيا خلال مناقشة قضية كوسوفو

نشب شجار في برلمان صربيا أثناء كلمة الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيش في جلسة خاصة بشأن قضية كوسوفو.

وعقد برلمان صربيا جلسة خاصة بشأن كوسوفو للرد على اقتراح الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو.

وقطعت مجموعة من النواب المعارضين خطاب فوتشيش أعلن خلاله عن خيارات للتغلب على أزمة كوسوفو ورفعوا لافتات تتهم الرئيس الصربي بالخيانة.

يتضمن اقتراح الاتحاد الأوروبي تعهدات من صربيا بعدم معارضة قبول كوسوفو في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.

المصدر: رابتلي