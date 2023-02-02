طائرات ومعدات سوفيتية تظهر أثناء عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار في معركة ستالينغراد

شارك أكثر من 1.6 ألف جندي وأكثر من 30 وحدة من المعدات العسكرية في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار في معركة ستالينغراد نظم في مدينة فولغوغراد اليوم الخميس.

وإلى جانب المعدات العسكرية الروسية الحديثة شاركت في العرض العسكري المعدات السوفيتية وعلى رأسها دبابة سوفيتية "تي-34" وشاحنات "زيس-5" و"غاز-51" التي استخدمها الجيش الأحمر في معارك الحرب الوطنية العظمى.

وانتهى العرض العسكري بتحليق طائرات "أن-2" أسقطت منشورات على شكل بطاقات بريدية تعود إلى سنوات الحرب.

وتعد معركة ستالينغراد (تغير اسم المدينة ليصبح فولغوغراد الآن) التي استمرت من 17 يوليو 1942 وحتى 2 فبراير 1943 واحدة من أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية، والتي غيرت مسار الحرب.

المصدر: وكالات