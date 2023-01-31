البابا فرنسيس يصل إلى الكونغو الديمقراطية أول محطة في جولته الإفريقية

تجمع عشرات الآلاف في شوارع كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية لاستقبال البابا فرنسيس افي مستهل جولة إفريقية له تستمر ستة أيام.

وأقيم حفل استقبال للبابا فرنسيس في قصر الأمة في كينشاسا بحضور رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي.

ومن المتوقع أن يقيم البابا فرنسيس قداسا الأربعاء في العاصمة كينشاسا، كما يلتقي بضحايا العنف في الصراع بين المتمردين والقوات الحكومية في الجزء الشرقي من البلاد.

المصدر: وكالات