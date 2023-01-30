من داخل مخبأ زعيم المافيا الإيطالية المعتقل

نشرت الشرطة الإيطالية مقطع فيديو من داخل أحد مخابئ زعيم المافيا المعتقل ماتيو ميسينا دينارو الذي كان أبرز المطلوبين للعدالة في إيطاليا، قبل اعتقاله

وكان ميسينا دينارو قد اعتقل في 16 يناير الماضي في مستشفى خاص باليرمو، حيث كان يتلقى العلاج الكيميائي، وذلك بعد 30 عاما من فراره من العدالة.

وأجرت الشرطة الإيطالية عمليات تفتيش ما لا يقل عن ثلاثة منازل في بلدة كامبوبيلو دي مازارا، غرب صقلية، والتي يقال إن ميسينا دينارو كان يستخدمها كمخابئ خلال الأشهر الماضية.

وقالت السلطات إنها عثرت خلال عمليات التفتيش على إيصالات تذاكر الطيران وفواتير مطاعم باهظة الثمن ومجوهرات ومعدات رياضية وملصقات لفيلمي "العراب" و"جوكر".

المصدر: AP