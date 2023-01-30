إجلاء موظفي السفارة الأذربيجانية في طهران بعد هجوم دموي

هبطت طائرة تقل موظفي السفارة الأذربيجانية في إيران في مطار باكو مساء يوم الأحد وعلى متنها جرحى وجثة رئيس جهاز الأمن الذي قتل خلال هجوم على السفارة يوم الجمعة.

وحسب نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف فإن السفارة أوقفت عملياتها في طهران إلا أن القنصلية في تبريز تواصل العمل.

وكان مسلح ببندقية كلاشنيكوف اقتحم السفارة الأذربيجانية في العاصمة الإيرانية صباح يوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل رئيس جهاز أمن السفارة ​​وإصابة اثنين من الحراس.

المصدر: AP