دبابة روسية تدمر أهدافا عسكرية أوكرانية في منطقة العملية الخاصة

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت لقطات للنشاط القتالي لدبابة تابعة للجيش الروسي من طراز T-72B3 تضرب أهدافا عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة: "تقوم دبابات الجيش الروسي من طراز T-72B3، يوميا بتدمير التحصينات والمركبات المدرعة والقوى العاملة للقوات الأوكرانية، عن طريق استهدافها بمدافع من عيار 125 مم وبالتعاون مع الدرونات الطائرة".

ووفقا للوزارة، تعمل هذه الدبابات عادة من مرابضها المموهة، ويسمح ذلك لها بأن تبقى غير مرئية للعدو، وتطير قذائفها نحو العدو بمسار باليستي.

المصدر: تاس