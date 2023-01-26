عمل منظومات "شتورم -إس" الصاروخية المضادة للدروع  في منطقة العملية العسكرية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للنشاط القتالي لمنظومات "شتورم -إس" الصاروخية المضادة للدروع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

يشار إلى أن هذه المركبات متعددة الأغراض تُستخدم لتدمير الدبابات والأسلحة المدرعة الأخرى والمعدات العسكرية ونقاط إطلاق النار طويلة المدى وغيرها من الهياكل الهندسية للعدو.

كما أنها قادرة على ضرب عناصر العدو في الملاجئ والتحصينات الميدانية، وإسقاط الأهداف الجوية منخفضة الارتفاع والسرعة (طائرات الهليكوبتر والمركبات الجوية بدون طيار).

المصدر: وزارة الدفاع الروسية