اكتشف الأجهزة الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية مخبأ كان يستخدمه الجيش الأوكراني في الأراضي المحررة خلال العملية الخاصة، يحتوي على أكثر من 300 كيلوغرام من المتفجرات.

وقالت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية إنه "نتيجة لمجموعة من إجراءات البحث والتفتيش التي نفذها ضباط الأمن في منطقة كريمينسكي (تم تحريرها والسيطرة عليها)، تم العثور على مخبأ للذخيرة والمتفجرات".

وأوضح المصادر ذاتها أنه بالإضافة إلى المتفجرات تم العثور على قذائف للدبابات وأسلحة أخرى.

المصدر: نوفوستي