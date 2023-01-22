لفتة إنسانية من رئيس بيلاروس لبطل دونباس

دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بطل دونباس الذي فقد ساقه في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إلى حضور مباراة الهوكي وساعده في أداء دائرة الشرف على الجليد.

واستقبلت منصات القاعة بطل دونباس بالتصفيق الحار.

وقرر بافل بروخورنكوف الذهاب كمتطوع إلى دونباس منذ خمس سنوات، وواصل القتال في صفوف الجيش بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى داس لغما في نهاية أبريل الماضي. وفقد بافل ساقه وكاد أن يفقد الأخرى جراء انفجار اللغم. وخضع بافل للعلاج وإعادة التأهيل في مستشفى مينسك الإقليمي.

المصدر: وكالات