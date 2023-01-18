بوتين يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للوطن الأم وللمقبرة الجماعية حيث دفن أخيه

وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إكليلا من الزهور على المقبرة الجماعية حيث دفن شقيقه وعلى النصب التذكاري للوطن الأم في مقبرة بيسكارفسكي بسان بطرسبورغ.

جاء ذلك في إطار الاحتفالات بمناسبة مرور 80 عاما على رفع الحصار عن مدينة لينينغراد.

واستمر حصار لينينغراد 872 يوما، اعتبارا من 8 سبتمبر 1841 إلى 27 يناير 1944. وتمكن الجيش السوفيتي من كسر الحصار بعملية "إسكرا" العسكرية في 18 يناير 1943، مما أدى إلى تحسين جذري في إمدادات القوات والسكان والوضع الاقتصادي في المدينة.

المصدر: وكالات