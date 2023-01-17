نشطاء بيئة يغلقون خطوط سكك الحديد قرب محطة كهرباء في ألمانيا

أغلق العشرات من نشطاء المناخ خطوط السكك الحديد المؤدية إلى محطة Neurath لتوليد الكهرباء التي تعمل بالفحم في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية يوم الثلاثاء.

وتظهر لقطات المتظاهرين مقيدين بالسلاسل إلى قضبان السكك الحديد وهم يرتدون ملابس بيضاء بينما دفعتهم الشرطة بالقوة من الخطوط.

وتخطط شركة الطاقة RWE التي تمتلك محطة Neurath لهدم بقايا قرية لتطوير منجم Garzweiler واستخراج 280 مليون طن من الليغنيت بحلول عام 2030.

المصدر: رابتلي