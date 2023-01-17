 
مباشر

فيديو جديد لزعيم المافيا الإيطالية قبل اعتقاله

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uksc

نشرت الشرطة الإيطالية لقطات تظهر زعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو وهو يصل إلى مستشفى خاص في باليرمو بصقلية قبل دقائق من اعتقاله يوم الاثنين.

كما يظهر مقطع فيديو آخر تم التقاطه في مطار باليرمو العسكري عملية نقل ماتيو ميسينا دينارو برفقة ضباط شرطة كارابينيري إلى مركز احتجاز.

وكان ميسينا دينارو من بين ثلاثة من زعماء المافيا رفيعي المستوى الهاربين ممن تجنبوا إلقاء القبض عليهم منذ عقود.
وتواجه ميسينا دينارو الذي حوكم غيابيا وأدين بالعشرات من جرائم القتل، عدة أحكام بالسجن مدى الحياة.

المصدر: AP

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا