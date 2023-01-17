فيديو جديد لزعيم المافيا الإيطالية قبل اعتقاله

نشرت الشرطة الإيطالية لقطات تظهر زعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو وهو يصل إلى مستشفى خاص في باليرمو بصقلية قبل دقائق من اعتقاله يوم الاثنين.

كما يظهر مقطع فيديو آخر تم التقاطه في مطار باليرمو العسكري عملية نقل ماتيو ميسينا دينارو برفقة ضباط شرطة كارابينيري إلى مركز احتجاز.

وكان ميسينا دينارو من بين ثلاثة من زعماء المافيا رفيعي المستوى الهاربين ممن تجنبوا إلقاء القبض عليهم منذ عقود.

وتواجه ميسينا دينارو الذي حوكم غيابيا وأدين بالعشرات من جرائم القتل، عدة أحكام بالسجن مدى الحياة.

المصدر: AP