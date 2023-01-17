منتخبا الإمارات للسيدات والرجال يشاركان في بطولة للهوكي في قازان

فاز منتخبا الإمارات للهوكي على الجليد للرجال والسيدات بالمباريات النهائية للبطولة الدولية الأولى للهوكي على الجليد بين الدول الإسلامية التي جرت في عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وتغلب منتخب الإمارات للسيدات على نظيره البحريني وفاز بنتيجة 12:6. كما تغلب منتخب الإمارات للرجال على نظيره من عمان بنتيجة 7:5.

ويشارك في البطولة 12 فريق هواة من الرجال وخمسة فرق الهواة من سيدات.

وجمعت المسابقة أكثر من 300 رياضي يمثلون 13 دولة، بينها الإمارات والسعودية وإيران وعمان والبحرين وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان بالإضافة إلى الجزائر والمغرب ولبنان.

وفي فئة الرجال سجلت منتخبات أوزبكستان وتتارستان والإمارات أكبر عدد من النقاط، كما فاز فريق تتارستان ببطولة السيدات.

المصدر: رابتلي