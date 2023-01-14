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بالفيديو.. الاتحاد الأوروبي يدشن أول منصة من نوعها لإطلاق أقمار صناعية في السويد

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شارك كل من ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس الجمعة بمراسم افتتاح منصة لإطلاق أقمار صناعية صغيرة قرب مدينة كيرونا في شمال السويد.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن هذه المنصة في مركز "Esrange" الفضائي ستكون أول مجمع إطلاق مداري للاتحاد الأوروبي من البر الرئيسي لتوسع قدرات الإطلاق الحالية للاتحاد في غيانا الفرنسية.

وقالت أورسولا فون دير لاين إن الأقمار الصناعية الصغيرة ضرورية لتتبع الكوارث الطبيعية وللمساعدة في ضمان الأمن الدولي.

المصدر: أ.ب.

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