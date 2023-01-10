العثور على حوت أحدب طوله 9 أمطار جرفته المياه إلى شواطئ نيو جرسي الأمريكية

جرفت المياه حوتا أحدب نافقا يبلغ طوله 9 أمتار إلى شواطئ أتلانتيك سيتي بولاية نيو جيرسي الأمريكية يوم السبت.

وهذا الحوت أحد من ستة حيتان جرفتها المياه إلى شواطئ الولاية خلال الشهر الماضي، مما أثار مخاوف مجموعات بيئية من احتمال ارتباط هذه الحوادث بالعمليات الجارية تحت الماء لتحضير المحطة البحرية لتوليد الطاقة الريحية.

وذكر مركز الثدييات البحرية إنه لم يعرف بعد سبب نفوق الحيتان، إلا أنه اشار إلى أن استخدام السونار تحت الماء من قبل الجيش وانتشار التلوث البلاستيكي في المحيط والخطر الدائم من الاصطدام بالسفن قد يكون أحد أسباب الحادث.

المصدر: AP