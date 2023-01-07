العثور على مستوطنة تعود إلى 5 آلاف عام في سلطنة عمان

أعلن علماء الآثار من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان عن اكتشاف مستوطنة عمرها 5000 عام في موقع الغريين الأثري بولاية المضيببي.

وأفاد العلماء بأن المستوطنة تم العثور فيها على آثار لثقافتي "حفيت" و"أم النار"، مما يشير إلى أن تاريخ الاكتشاف يعود إلى أوائل العصر البرونزي.

"أم النار" هي ثقافة تعود إلى العصر البرونزي كانت موجودة في حوالي 2600-2000 قبل الميلاد في منطقة الإمارات وشمال عمان.

وتضم مستوطنة "الغريين" بناء برجيا محاطا بمساكن متعددة الغرف، ومقبرة بها عدد من القبور جماعية الدفن وبقايا مبان أخرى، كما تتميز مستوطنة الغريين بوجود مبان كبيرة الحجم يبلغ حجم أكبرها نحو 600 متر مربع.

المصدر: وكالات