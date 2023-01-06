بعد انقاذه في "آزوفستال".. قديروف يعيد كلبا إلى عسكرية أوكرانية

ذكر رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، في حسابه على موقع تيليغرام للتواصل الاجتماعي، أن كلبا عثر عليه في مصنع آزوفستال الصيف الماضي، تم نقله إلى صاحبته في أوكرانيا.

ووفقا لرئيس الشيشان، بعد تحرير المجمع الصناعي المذكور، تم العثور هناك على كلب من فصيلة "بيتبول" ونقله إلى الشيشان حيث وجد لنفسه المأوى المؤقت.

وأضاف قديروف أن الكلب لم يستطع التعود على المكان الجديد، وبعد مشاهدة معاناته لم يبق هناك خيار غير إعادته إلى صاحبته الأصلية.

وتم تحديد اسم صاحبة الكلب – العسكرية الأوكرانية إيرينا سيريك، التي استسلمت للقوات الروسية في ماريوبول وتم نقلها إلى أوكرانيا كجزء من تبادل الأسرى.

المصدر: وكالات