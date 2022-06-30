فيديو لتبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا

نشرت المخابرات العسكرية الأوكرانية شريط فيديو يوم الأربعاء يظهر تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا.

وقد أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، عن عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا، وتلقي دونيتسك 144 جنديا، ونقل نفس العدد إلى أوكرانيا.

وأضاف أن معظم الأشخاص الذين تنقلهم كييف مصابون ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية، عمليات تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني، وكشفت أن لديها أكثر من 6 آلاف أسير أوكراني.

المصدر: وكالات