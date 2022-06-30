"الشمس الحارقة" تدق معاقل ومواقع محصنة عسكرية أوكرانية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سوانتسيبيوك" (الشمس الحارقة) أثناء تدمير معاقل ومواقع محصنة للقوات العسكرية الأوكرانية.
وتضرب هجمات المناطق المحصنة ومواقع للعدو حيث تشن طائرات مسيرة توفير رقابة المنظومة للأهداف وتعديلها.
ويستخدم "سوانتسيبيوك" لتدمير معاقل ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك لدعم نيران المشاة والدبابات وتعطيل المركبات المدرعة الخفيفة.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية