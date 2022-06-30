اللقطات الأولى من مصفاة ليسيتشانسك بعد سيطرة القوات المتحالفة عليها

نشرت وكالة نوفوستي اللقطات الأولى من منطقة مصفاة ليسيتشانسك بعد أنباء عن سيطرة القوات المتحالفة عليها (القوات الروسية وقوات لوغانسك).

وكان سفير جمهورية لوغانسك بموسكو، قال اليوم إن "القوات المتحالفة سيطرت بالكامل على منطقة مصفاة النفط في ليسيتشانسك وتم إنجاز عملية تطهير مصنع منتجات المطاط بالمدينة".

وكتب السفير على قناته في تيليغرام: "تمكنت القوات المتحالفة من السيطرة بشكل كامل على كل أراضي مصفاة النفط في ليسيتشانسك التي تعتبر من أكبر مصافي النفط في أوكرانيا. استمرت المناوشات لعدة أيام في المنطقة الصناعية التابعة لهذه المؤسسة، والآن تم طرد التشكيلات الأوكرانية بالكامل من أراضي المؤسسة. وهرب المسلحون تاركين ملاجئهم ومعداتهم".