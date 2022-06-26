إحراق مخدرات بقيمة 600 مليون دولار في ميانمار

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات أحرقت سلطات ميانمار مخدرات تزيد قيمتها 642 مليون دولار في جميع أنحاء البلاد اليوم الأحد.

وتم تدمير المخدرات المصادرة مثل الهيروين والقنب والميثامفيتامين والكيتامين إلى جانب المواد الكيميائية المضبوطة المستخدمة في إنتاج المخدرات الاصطناعية.

وميانمار هي واحدة من أكبر الدول التي يجري فيها تصنيع المخدرات، حيث يتم إنتاج الكثير منها في مناطق حدودية خارج سيطرة الحكومة العسكرية.

المصدر: AP