دمار هائل وأسلحة غربية داخل المباني السكنية.. أول اللقطات من مدينة غورسكويه المحررة
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سجلت عدسة RT أول لقطات من مدينة غورسكويه التي تمكنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية من السيطرة عليها.
وفي الطابق السفلي لأحد المباني السكنية الشاهقة عثر ممثلو الميليشيا الشعبية على مستودع يحتوي على أنظمة مضادة للدبابات غربية الصنع وألغام وقنابل يدوية وأسلحة أخرى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكر سكان محليون أن العسكريين الأوكرانيين كانوا يختبئون في المستشفى واستخدموا الشقق لإطلاق النار وسرقوا المحلات التجارية.
المصدر: RT