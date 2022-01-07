سيارة تصطدم بطوق أمني للشرطة وسط أعمال شغب في كازاخستان

نشرت وزارة الداخلية الكازاخية مقاطع توثق دهس سيارة يوم الأربعاء ضباط شرطة كانوا يقفون في طوق أمني خارج مبنى الإدارة المحلية في مدينة أكتوبي.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن ضابط شرطة أصيب جراء حادث الدهس، فيما تم العثور على السيارة مهجورة على بعد عدة مبان من مكان الحادث.

وأعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية، اليوم الخميس، عن مقتل 18 عنصرا من قوات الأمن وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أوائل يناير.

المصدر: رابتلي