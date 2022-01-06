القوات الجوية التايوانية تتدرب على اعتراض مقاتلات
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أجرى طيارو سلاح الجو التايواني يوم الأربعاء تدريبات تحاكي عملية اعتراض توغل جوي لمقاتلات أجواء البلاد.
جاء ذلك على خلفية تصاعد التوتر بين تايوان والصين بعد إرسال الجيش الصيني في الأشهر الأخيرة عددا متزايدا من الطائرات الحربية باتجاه تايوان التي تعتبرها حكومة بكين جزءا من أراضيها.
المصدر: AP
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