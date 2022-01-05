متظاهرون في كازاخستان ينتزعون السلاح من عنصر أمني

أظهر مقطع فيديو تناقله مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المتظاهرين، وهم يسلبون بندقية آلية من أحد عناصر الأمن في مدينة ألما آتا جراء الاجتجاجات المناهضة للحكومة في كازاخستان.

Almaty goes full GTA: A man casually TAKES GUN from police officer



Follow us on Telegram https://t.co/8u9sqgdo0npic.twitter.com/tdwOlMlA0j — RT (@RT_com) January 5, 2022