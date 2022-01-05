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متظاهرون في كازاخستان ينتزعون السلاح من عنصر أمني

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أظهر مقطع فيديو تناقله مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المتظاهرين، وهم يسلبون بندقية آلية من أحد عناصر الأمن في مدينة ألما آتا جراء الاجتجاجات المناهضة للحكومة في كازاخستان.

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