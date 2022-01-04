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شاهد.. عاصفة ثلجية تحاصر الطائرة الرئاسية الأمريكية

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اضطرت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الهبوط وسط ظروف جوية سيئة بعد أن ضربت عاصفة ثلجية كثيفة العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الاثنين.

وتسبب تساقط الثلوج بإيقاف تحليق مروحية الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اضطر إلى الانتظار داخل طائرته لمدة حوالي 30 دقيقة حتى يتمكن طاقم قاعدة أندروز الجوية من إحضار درج إلى باب الطائرة ليتمكن بايدن من المغادرة. 

المصدر: AP

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