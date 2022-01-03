كاميرات المراقبة في إقليم بريمورسكي ترصد فهد الشرق الأقصى النادر
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رصدت كاميرات المراقبة في إحدى الحدائق الوطنية في إقليم بريمورسكي الروسي فهد الشرق الأقصى وهو أندر أنواع الفهد.
وحدد العلماء نوع الحيوان الذي كان يستكشف المناطق المحيطة بشلال كرافتسوفسكي، من خلال البقع الموجودة على الجلد.
وتعيش في الأراضي الروسية حاليا 110 حيوانات من نوع فهد الشرق الأقصى، وازداد عددها في روسيا ابتداء من بداية القرن الجاري بمقدار 3 مرات. وتم إدخال هذا النوع من الفهد إلى قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.
المصدر: iz.ru
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