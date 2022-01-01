فلاديمير بوتين يهنئ الشعب الروسي بحول العام 2022

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة للشعب الروسي مهنئا بحول العام 2022

وقال بوتين: "توحدنا جميعا، آمال التغييرات الخيرة القادمة، لكننا نتفهم أنه لا يمكن انتزاعها وفصلها عن أحداث العام الذي شارف على الانتهاء".

وشدد بوتين، على أن أهم مهمات السلطات الروسية، هي تحسين ظروف معيشة المواطنين، الذين تمنى رئيس الدولة لهم، الصحة والنجاح في العمل والدراسة والأمور الأخرى المختلفة.