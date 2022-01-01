فلاديمير بوتين يهنئ الشعب الروسي بحول العام 2022
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s30h
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة للشعب الروسي مهنئا بحول العام 2022
وقال بوتين: "توحدنا جميعا، آمال التغييرات الخيرة القادمة، لكننا نتفهم أنه لا يمكن انتزاعها وفصلها عن أحداث العام الذي شارف على الانتهاء".
وشدد بوتين، على أن أهم مهمات السلطات الروسية، هي تحسين ظروف معيشة المواطنين، الذين تمنى رئيس الدولة لهم، الصحة والنجاح في العمل والدراسة والأمور الأخرى المختلفة.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.