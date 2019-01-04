روسيا تصمم مدفعا مسيّرا لمكافحة الدرونات

أعلن ناطق باسم مصنع "بودولسك" الميكانيكي الكهربائي الروسي أن مهندسيه يعملون على تصميم مدفع مسيّر، قادر على تدمير الدرونات المقاتلة على ارتفاع منخفض.

وقال كبير المصممين في المصنع، أوماخان أوماخانوف، إن المدفع المسير الجديد صمم على أساس مدفع "سموم" من إنتاج المصنع، والذي يخصص لحماية المنشآت من ضربات المقاتلات التكتيكية والمروحيات وبعض الأنواع من الدرونات العاملة على ارتفاعات منخفضة.

وأوضح أوماخانوف قائلا: "نعمل اليوم على تصميم مدفع مسيّر يمكن وضعه على أي منصة ذاتية الحركة، بما فيها المدرعات والسفن".

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وأشار كبير المصممين إلى أن العمل على تصميم المدفع يمكن أن يتسارع في حال الحصول على طلب بتصنيعه من قبل وزارة الدفاع الروسية، حيث يمكن أن يبدأ إنتاجه على دفعات بعد عاميْن أو 3 أعوام.

يذكر أن مدفع "سموم" المطور تم تصميمه تطبيقا لقرار الرئيس الروسي فيما يتعلق بتطوير المرافق الإنتاجية في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية.

وهناك نموذجان من منظومة المدفعية، أحدهما يدمر الأهداف الجوية على ارتفاع 1.5 كيلومتر ومدى 2.5 كيلومتر. والآخر نظام مدافع وصواريخ يدمر الأهداف على مدى 6 كيلومترات وارتفاع 3.5 كيلومتر.

المصدر: نوفوستي