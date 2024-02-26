قامت روسيا بتطوير منظومة متكاملة من أجهزة مكافحة الدرونات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وتكتشف هذه المنظومة المسيّرات الجوية الأوكرانية باستخدام عدة طرق في آن واحد.

وقال فلاديسلاف كوستاريف المدير التنفيذي لشركة "ستوبور" المصنعة للمنظومة إنه تم تصميمها على أساس مكوّنات تكميلية، مثل رادار وماسح ترددات ومحطة بصرية للتعرف على الدرونات ووسائل مقاومة الدرونات، وبينها أجهزة التشويش ومجمع استبدال الإحداثيات.

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وأشار إلى أن المنظومة تم تزويدها بذكاء اصطناعي يسمح بتحميل الحسابات وأرشيف التسجيلات على الهاتف مباشرة، أما برمجياتها فتسمح بالتقليل من عدد التشغيلات الكاذبة. وعلاوة على ذلك فهناك، حسب كوستاريف، إمكانية لتكامل المنظومة مع وسائل اكتشاف ومكافحة الدرونات التي تصنعها شركات أخرى.

هذا وأعلن الخبراء الأجانب أن الأخصائيين في الجيش الروسي استطاعوا إسكات أسطول الدرونات الأوكرانية. وقال الاستخباراتي الأمريكي السابق سكوث ريتر إن الجيش الروسي اختار أفضل تكتيك لتحقيق ذلك، وهو "تصفية مشغّلي الدرونات الأوكرانية".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا