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مزارع أرميني يكتشف في مزرعته قبرا يعود للعصور الوسطى

العلوم والتكنولوجيا

مزارع أرميني يكتشف في مزرعته قبرا يعود للعصور الوسطى
Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Armenia
القبر المكتشف
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عثر أحد سكان بلدة أوهانافان في أرمينيا خلال عمله في مزرعته على قبر محفور في الصخور يعود إلى العصور الوسطى.

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ويشير المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة الأرمينية، إلى أن المواطن عثر على القبر خلال عمله في مزرعته الخاصة.

وجاء في بيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي: "اكتشف أحد السكان المحليين خلال عمله في مزرعته بقرية أوهانافان الواقعة في مضيق كاساخ التي تبعد 35 كيلومترا من يريفان قبرا يعود إلى العصور الوسطى محفورا في الصخر".

ويشير البيان، إلى أن موظفي هيئة حماية المتاحف-المحميات التاريخية والثقافية والبيئة التاريخية، سجلوا رسميا هذا الاكتشاف، وأوقفوا جميع الأعمال في الموقع.
ويقول مصدر في الوزارة: "تناقش حاليا مسألة نقل القطع الأثرية المكتشفة إلى الدولة وإجراء عمليات البحث والتنقيب في الموقع بشكل عاجل".

ووفقا له، سيمنح قبر القرون الوسطى المكتشف صفة موقع أثري.

المصدر: نوفوستي

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