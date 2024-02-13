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الدفاع الروسية تخصص دوريات من طائرات Tu-142 لمراقبة الطريق البحري الشمالي

العلوم والتكنولوجيا

الدفاع الروسية تخصص دوريات من طائرات Tu-142 لمراقبة الطريق البحري الشمالي
Sputnik alixei danchov
الطائرة Tu-142
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أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة تخطط لاستخدام طائرات Tu-142 من الأسطول الشمالي لمراقبة الملاحة في الطريق البحري الشمالي.


ويشير الخبراء في محضر تعليقهم على ذلك إلى أن طائرات Tu-142 بعيدة المدى ويمكنها التزود بالوقود في الجو، أي يمكنها تنفيذ هذه المهمة تماما.

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ويقول الخبير العسكري دميتري بولتنيكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "يمكن للطائرة Tu-142 أن تقلع من قواعد في شبه جزيرة كولا، في فولوغدا، وأن تغطي مساحات شاسعة من المحيط المتجمد الشمالي، وتراقب بمعداتها أي نشاط على الطريق البحري الشمالي. هذا ضروري لأن "الشركاء" من الدول غير الصديقة يحاولون جاهدين التسلل إلى هناك".

ومن جانبه يشير بطل روسيا طيار الاختبار إيغور ماليكوف، إلى أن طائرات Tu-142 مخصصة للبحث عن الغواصات المعادية وتدميرها، ولكن يمكن استخدامها أيضا في عمليات البحث والإنقاذ وهذا مهم لأن الطريق البحري الشمالي أصبح يستخدم حاليا بنشاط. كما أنها ستضمن السيطرة بفعالية على هذه المنطقة واكتشاف أي خروقات للحدود.

ويقول: "هذه هي مناطقنا الساحلية، ويجب السيطرة عليها. الطائرة Tu-142 هي طائرة ناجحة، لم تستنفد إمكاناتها بعد. يمكنها اكتشاف جميع الأشياء التي تطفو هناك، لأنها مزودة بكل الوسائل اللازمة لذلك. وأوضح ماليكوف أنه من المحتمل أن يخطط الأمريكيون لهجمات من جهة الشمال على الأراضي الروسية، لذلك يجب تغطية هذا الاتجاه".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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