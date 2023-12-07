خدمات شركة "غوغل" تواجه اضطرابات في الولايات المتحدة وكندا

أفادت خدمة مراقبة تشغيل موارد الانترنت Downdetector، بأن خدمات شركة "غوغل" الأمريكية، واجهت اضطرابات في الولايات المتحدة وكندا اليوم الخميس.

وبحسب الخدمة، توجد مشاكل في محرك بحث "غوغل" وخدمة البريد الإلكتروني "gmail جيميل" وخدمة التخزين السحابي "غوغل درايف"، كما تم الإبلاغ عن اضطرابات طفيفة في محرك بحث "غوغل" وخدمة "جيميل" في كندا.

وفي وقت سابق، قدمت "غوغل" عددا من الخطوات يمكن من خلالها علاج مشكلة اختفاء الملفات في خدمة التخزين السحابي "غوغل درايف" الأخيرة.

وتم الإبلاغ عن المشكلة في أواخر شهر نوفمبر الماضي، وكانت تتركز على شكوى المستخدمين من اختفاء الملفات من "غوغل درايف" وعدم تمكنهم من استعادتها.

وفي آخر تحديث لخدمة "درايف" أعلنت الشركة أنه يمكن الوصول إلى أداة استرداد الملفات، عبر اتباع بضع خطوات.

المصدر: RT