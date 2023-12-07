شركة "سوخوي" تحصل على براءة اختراع لمقاتلة " كش مات" القابلة لاستبدال مقدمتها

حصلت شركة "سوخوي" الروسية، على براءة اختراع مقاتلة "سو-75، كش مات"، الخفيفة القابلة لاستبدال قمرة القيادة برأس قتالي.

وقد تكون مقدمة المقاتلة، وفقا للمهمة التي تنفذها، ذات قمرة القيادة أحادية المقعد أو ثنائية المقعد أو رأس قتالية للمسيّرة الجوية.

وقد وصفت المذكرة الملحقة بشهادة براءة الاختراع، المقاتلة المتعددة المهام بأنها طائرة شبحية وحيدة المحرك. وتتطابق مواصفاتها التقنية الواردة في براءة الاختراع مع مواصفات مقاتلة "سو-75، كش مات".

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وهناك ميزات تجمع بين النماذج الثلاثة المذكورة أعلاه، وهي: هيكل ذو مأخذ الهواء وذيل وشاسي وجناحان. وتوجد في مقدمة الطائرة منطقة انتقالية مزوّدة بأجهزة تركيب الجزء الأمامي للطائرة والمآخذ والفوهات التابعة للأنظمة الكهربائية وغيرها من الأنظمة المخصصة للربط بين أجزاء الوحدات التي يتم استبدالها.

وتكمن الأهمية التقنية للابتكار في زيادة تعدد وظائف الطائرة. وعلى سبيل المثال فمن أجل أداء مهام الاستطلاع يمكن إزالة قمرة القيادة ليحل محلها الرأس القتالي للمسيرة الجوية الاستطلاعية. وستزداد بذلك فترة بقائها في الجو بفضل انخفاض وزن الطائرة.

يذكر أن شركة الطائرات الروسية المتحدة هي الجهة المالكة لبراءة اختراع الطائرة الجديدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا