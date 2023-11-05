روسيا تدعم الجيش بعربات برمائية جديدة

ذكرت بعض مواقع الإعلام الروسية أن الجيش الروسي سيحصل على نماذج مختلفة من عربات " Plastun-SN" البرمائية المجنزرة المتعددة الاستخدامات.

استعرضت روسيا النماذج الأولية من هذه العربات خلال فعاليات منتدى "الجيش-2023"، وتم حينها عرض عربة مجهزة بمدفع هاون من عيار 82 ملم، وعربة مزودة بمعدات استطلاع ومراقبة، وفي وقت لاحق نشرت الشركة المنتجة لهذه العربات مقطع فيديو ظهرت فيه 12 مركبة بتمويه عسكري.

وقال المدير العام للشركة المصنعة لهذه المركبات، إيريك ساغيمبايف:"عربات SN-9 Plastun المموهة التي عرضت في مقطع الفيديو هي عربات برمائية مجنزرة تم تصميمها لتلبية احتياجات وزارة الدفاع الروسية".

وتبعا للمعلومات التوفرة فإن العربات المذكورة ستكون قادرة على أداء مجموعة متنوعة من المهام بما فيها عمليات نقل الجنود وإجلاء الجرحى، ويمكن استعمالها كآليات عسكرية مزودة بمختلف أنواع الأسلحة.

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ويبلغ وزن كل عربة من هذه العربات 3800 كلغ، وجهّزت بجنازير بعرض 50 سم، ويمكنها الحركة بسرعة تصل إلى 50 كلم/سا.

المصدر: سلاح روسيا