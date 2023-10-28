روسيا تطور جيلا جديدا من السفن ذاتية القيادة

أعلن مصنع "Vympel" الروسي، أن العمل جار على مشروع لتطوير سفن جديدة ذاتية القيادة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع:"في إطار مشروعنا لتطوير سفن ذاتية القيادة قمنا باختبار منظومات Taimen الجديدة، وهي منظومات ملاحة مخصصة لهذا النوع من السفن".

وأضاف البيان: "أثناء الاختبارات قمنا بتركيب منظومات Taimen على قوارب VYMPEL 8100، واختبرنا آلية عمل هذه المنظومات وقدراتها على توجيه القوارب وآليات المناورة التي توفرها أثناء الحركة، قمنا بالتحكم بالقوارب ومراقبتها عن بعد من خلال حاسب لوحي خاص.

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وتبعا للخبراء في الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن فإن منظومات Taimen تضم أجهزة وبرمجيات خاصة مطورة في روسيا، وتعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تمكنها من تحديد المواقع والتعرف الأجسام فوق وتحت الماء، كما يمكن الاعتماد على هذه المنظومات في الأعمال البحثية وأعمال الاستطلاع البحري.

ويمكن لمنظومات Taimen توجيه السفن بشكل ذاتي، أو يمكن التحكم بها عن بعد، كما جهّزت بمعدات متطورة لتأمين الاتصالات بشكل سريع مع مراكز التحكم بالحركة الملاحية.

المصدر: سلاح روسيا