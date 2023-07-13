العلماء الروس يبتكرون مثبتا عظميا غير مرئي للأشعة السينية

ابتكر علماء جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية مثبتا صغيرا للعظام مشابها لجهاز إليزاروف غير مرئي للأشعة السينية.

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ويشير بيان المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن المثبت المبتكر ليس معدنيا بل هو من مكونات بوليميرية تسمح بمرور الأشعة السينية. وأن هذا المثبت أخف وزنا ولا تقل متانته عن متانة المثبت المعدني. وأن تقنية إنتاج هذا الجهاز سهلة واقل تكلفة، ما يسمح بإنتاجه وفق المقاييس الشخصية. ويخضع هذا المثبت الجديد حاليا لاختبارات سريرية في المركز الطبي التابع للجامعة.

ويقول البروفيسور ألكسندر زولوتوف أخصائي طب وجراحة العظام بكلية الطب في الجامعة: "يسمح المثبت الجديد بالتخلص من التشوهات تدريجيا. واثناء العلاج لا يغطي المثبت الصغير "الشفاف" عظام ومفاصل اليد" في صور الأشعة السينية".

press service of the Far Eastern Federal University

تجدر الإشارة إلى أن جهاز إليزاروف ابتكر في خمسينيات القرن الماضي لتسهيل عملية التئام الكسور وتصحيح تشوهات العظام والمفاصل. ولكن هذا الجهاز لا يسمح بمرور الأشعة السينية، لذلك يصعب على الأطباء متابعة مسار تطور العلاج.

المصدر: فيستي. رو