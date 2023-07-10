روسيا.. ابتكار مادة بديلة لأكياس البولي إيثيلين

ابتكر علماء روسيا مادة جديدة لتغليف المواد الغذائية، سريعة التحلل في البيئة بعكس مادة البولي إيثيلين التي عمليا لا تتحلل.





ويشير فالنتين نوفيكوف رئيس قسم الفيزياء الكيميائية للمواد الوظيفية في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، بفضل المادة المبتكرة يمكن تخزين العديد من أنواع المواد الغذائية خارج الثلاجة لمدة تصل إلى عدة أسابيع، نتيجة إضافة زيت شجرة الشاي، الذي له خصائص مضادة للجراثيم، إلى تركيب المادة.

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ويقول: "ستساعد المادة المبتكرة بفضل استخدام مواد خام متجددة، على حل المشكلات البيئية العالمية المتعلقة بفرط استهلاك المواد البلاستيكية الاصطناعية. ونخطط مستقبلا لتحسين الخصائص الميكانيكية ومقاومة الماء لهذه المادة".

ويضيف نوفيكوف: "بالنسبة للتكلفة، يعتبر البولي إيثيلين حاليا أرخص المواد المستخدمة في التغليف. ولكن نأمل أن تنخفض تكلفة المادة التي ابتكرناها في المستقبل المنظور ويصبح بالإمكان استخدامها على نطاق واسع".

ويؤكد المبتكرون على أن نتائج اختبار المادة في حفظ التفاح والفطر والموز أثبتت قدرتها العالية في الحفاظ على جودة المواد فترة أطول.

وتشير هذه النتائج من الناحية النظرية، إلى أن استخدام المادة المبتكرة سيطيل صلاحية معظم المواد الغذائية، باستثناء تلك التي تفرز الماء أثناء التخزين. ووفقا للمتكرين ستحل هذه المسألة بعد إجراء المزيد من التجارب.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"