مدرعة "سبيتسا" المزودة بأحدث برج مدرع تشارك في العملية العسكرية الخاصة

تشارك مدرعات "فيستريل" المعروفة كـ К-43269 في العملية العسكرية الخاصة منذ انطلاقها تقريبا.

لكن شبكات التواصل الاجتماعي تناقلت مؤخرا صورا فوتوغرافية لمدرعة "فيستريل" المزودة بأحدث برج مدرع يستخدم مدفع عيار 30 ملم الأوتوماتيكي من طراز 2А42 الذي بمقدوره تدمير مختلف مدرعات الناتو الخفيفة مثل الدبابات المدولبة الفرنسية ومدرعات М113 وStrykerالأمريكية وSisu XA-185 والفنلندية وغيرها.

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وعلى الرغم من تزويد المدرعات المذكورة بأجهزة الحماية الإضافية لا يمكنها التصدي لرشقة من ذخائر عيار 30 ملم تطلقها مدرعة "فيستريل" الروسية.

ويوجد في البرج المدرع رشاش عيار 7.62 ملم لتدمير القوة البشرية وقاذف القنابل الأوتوماتيكي المثبت في الجانب الأيسر للبرج.

كما تم تزويد المدرعة الروسية الحديثة بجهاز تصويب فيه قنوات حرارية وتلفزيونية ومقياس الحرارة الليزري. ومن مميزات المدرعة فصل قسم الذخائر عن بقية أقسام المدرعة، ما يضمن القدرة المرتفعة على البقاء.

وتزود المدرعة بمحرك ينتج قوة 240 حصانا. وتسير "فيستريل" بسرعة 100 كلم/ساعة على الطريق المعبدة إلى مسافة 1000 كلم. وطاقمها فردان، فضلا عن 8 أفراد من المشاة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا